El superávit de la balanza energética de Argentina crece 61,7 % en el primer semestre

Según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en la primera mitad del año las exportaciones energéticas de Argentina ascendieron a 6.594 millones de dólares, un 42,5 % más que en igual período de 2025.

Entre las colocaciones, destacaron las de petróleo, por un total de 3.177 millones de dólares, con un incremento interanual del 47,7 %.

En tanto, las importaciones energéticas de Argentina durante el primer semestre totalizaron los 1.518 millones de dólares, apenas 1,9 % más que en la primera mitad de 2025.

Fueron significativas las caídas en las compras de gasolinas (-61,5 % interanual) y de gasóleo (-49,9 %).

Argentina recuperó en 2024 el superávit en su balanza energética, que desde 2011 arrojaba saldos negativos -con la excepción de 2020, un año anómalo por los efectos de la pandemia-.

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En 2025, Argentina logró un saldo positivo en su balanza energética de 6.663 millones de dólares.

La clave del cambio de tendencia ha sido la creciente actividad en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La colosal formación, que comenzó a ser explotada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo.

Trece años después, la producción es récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y acrecentar el superávit en su balanza energética.