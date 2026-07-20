El Supremo brasileño archiva la causa por espionaje ilegal contra Jair Bolsonaro

El magistrado Alexandre de Moraes acogió el argumento de la Procuraduría General de la República, el cual señaló que los hechos y elementos atribuidos al expresidente (2019-2022) en esta causa ya fueron analizados y utilizados como base en el proceso penal sobre la trama golpista, que derivó en septiembre pasado a una condena de veintisiete años de prisión contra el líder ultraderechista.

El togado también determinó el archivo de las investigaciones contra Alexandre Ramagem, exdirector de la Abin durante la Administración Bolsonaro, por el mismo motivo. Ramagem fue condenado por el Supremo a dieciséis años de prisión en el marco de la causa por intento de golpe de Estado, y se encuentra prófugo.

En la misma decisión, Moraes determinó que las acusaciones que constan en la investigación informalmente conocida como "Abin paralela" contra otros acusados, como el concejal Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario, continúen en la Justicia Federal.

En la acusación presentada en junio del año pasado, la Policía Federal consideró que Carlos Bolsonaro fue responsable de coordinar campañas digitales de desinformación y de ataques al sistema electoral, al Supremo y a opositores políticos.

Paralelamente, Moraes puso fin a las indagaciones sobre la cúpula de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) designada durante el actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

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La causa judicial comenzó para investigar el uso ilegal del órgano oficial de inteligencia por parte de una estructura clandestina durante la presidencia de Bolsonaro, creada para espiar a personajes públicos, adversarios políticos y miembros de la propia Corte Suprema, a través de la intervención de sus móviles y ordenadores.