Empresa de EE.UU retira compra de centros de esquí en Chile tras escrutinio antimonopolio

El grupo norteamericano, que ya opera los centros de esquí Valle Nevado y La Parva en la Región Metropolitana, buscaba crear uno de los complejos para deportes de invierno más grandes del mundo mediante la adquisición, a través de Andacor, de la infraestructura de El Colorado y Farellones, con lo que habría pasado a controlar cuatro de los cinco centros de montaña más importantes de la zona central del país.

La operación fue seguida de cerca por la FNE, organismo que debía autorizar el traspaso e identificó posibles riesgos como el incremento de precios, disminución en la calidad de los servicios y pérdida de competitividad como consecuencia de la concentración de mercado nivel local.

La marcha atrás de la compra, que habría dejado a Mountain Capital Partners como controladora de más de 2.606 hectáreas de terreno esquiable, fue anunciada por parte de las dos compañías a modo de "desestimiento voluntario de la operación de concentración".

El proceso de compra llevaba cerca de un año parado por el regulador y desde la empresa adquisidora defienden que la Fiscalía "no aceptó como medidas de mitigación una serie de inversiones y beneficios" que pretendían compensar este aglutinamiento de terreno.

La FNE determinó que deberían haber vendido alguno de los centros a un tercero ya que podrían verse afectadas las calidades o precios de los centros de esquí al no tener competencia directa.

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"Tales medidas son incompatibles con los objetivos de inversión de MCP y el objetivo de las partes de crear uno de los destinos de montaña más grandes y accesibles del mundo", respondió Mountain Capital Group.

Durante la primera mitad de la temporada alta de invierno en Chile la nieve ha escaseado en los cerros andinos, con más de un 90 % de pistas de esquí siendo inhabilitadas.

Esta situación se prevé que varíe tras la sucesión de sistemas frontales que ha recibido el país y, en particular, la zona centro y norte del mismo, y que dejó alertas meteorológicas por alto nivel de precipitaciones y nieve en la cordillera.