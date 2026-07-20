Empresas de América Latina afrontan desafío de integrar el 'talento sénior', dice estudio

El estudio, denominado 'Pulso Economía Plateada' y elaborado por la plataforma Rankmi, analizó la percepción que tienen más de 2.800 profesionales de la región, con foco en países como Perú, Chile y México, señaló un comunicado.

En ese sentido, se indicó que la transformación demográfica "obliga a las organizaciones a replantear la forma en que gestionan su talento", ya que la región cuenta con "una población cada vez más longeva y una fuerza laboral que reúne hasta cuatro generaciones en un mismo espacio de trabajo".

"Las organizaciones enfrentan el reto de impulsar estrategias de capacitación continua que permitan aprovechar el conocimiento acumulado del talento sénior sin dejar de responder a las exigencias de la transformación digital", comentó en el comunicado la directora de marketing y asuntos corporativos de Rankmi, María Jesús Lamarca.

Agregó que "reducir las brechas tecnológicas e incentivar la colaboración entre generaciones será clave para construir equipos más competitivos, diversos y preparados para el futuro del trabajo".

De acuerdo con la información, en el caso peruano los resultados mostraron "una realidad distinta" a la que suele asociarse con el "talento sénior", ya que mientras en otros mercados "los prejuicios por edad" encabezan las preocupaciones, en Perú el principal desafío identificado ha sido la brecha digital.

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Mientras que el 71,4 % de los encuestados en el país andino reconoció el valor del "talento sénior", el 36,4 % consideró que la falta de habilidades tecnológicas es la mayor barrera para la empleabilidad de los mayores de 50 años.

Ese porcentaje estuvo muy por encima de la percepción sobre discriminación por edad, que limita las oportunidades de contratación, que llega a un 27,2 %.

Además, la falta de oportunidades laborales fue mencionada por el 19,1 %, que consideró que la escasez de vacantes también restringe el acceso al empleo para este segmento.

Los autores señalaron que el estudio puso en evidencia que Perú presenta "un comportamiento particular" frente a otros países de la región, ya que en Chile se situó a los prejuicios por edad como la principal barrera, y en otros países de Latinoamérica se mostró una mayor preocupación por la falta de oportunidades laborales.