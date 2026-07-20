España cierra con Argelia un acuerdo político para aumentar las importaciones de gas

El acuerdo, según fuentese del Gobierno español, se cerró en el marco de la visita realizada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Argel y durante la que se reunió con el presidente del país, Abdelmayid Tebún.

En una comparecencia conjunta, ambos resaltaron la relevancia de que dé inicio una nueva etapa en la relación bilateral que pretende que impulse no solo más importaciones de gas, sino una cooperación estrecha en muchos ámbitos políticos, económicos y comerciales.

Ninguno de ellos hizo referencia explícita a que se concretara el acuerdo político para el aumento del flujo de gas argelino a España, pero las fuentes citadas explicaron que ese fue uno de los resultados de la visita y cuyos detalles tendrán que concretarse a partir de ahora por parte de las empresas del sector.

Empresas españolas del sector energético como Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás, cuyos representantes estuvieron también este lunes en Argel con motivo de la visita de Sánchez.

A la espera de esa concreción, el Gobierno español confía que pueda aumentarse en torno a un 10 % el gas que llega a España a través del gasoducto Medgaz, y duplicarse el gas natural licuado que se transporta en buques metaneros.

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Argelia, como recordó Sánchez, es en la actualidad el principal suministrador de gas a España, que recibe del país magrebí casi un 34 % de sus importaciones.

Pero el presidente del Gobierno defendió ampliar la colaboración no solo en el ámbito energético en el inicio de esta nueva etapa que se abre tras la crisis.

No mencionó la cuestión que motivó ese distanciamiento temporal entre ambos países, el apoyo a la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental, pero la superación de esa crisis es la que da pie a esta nueva fase de la relación bilateral.

Ante esta nueva etapa dio prioridad a reforzar también el diálogo político, en cuyo contexto tanto él como Tebún destacaron que el próximo mes de octubre España y Argelia vayan a celebrar la octava cumbre entre los dos países, una cita que corresponde organizar en esta ocasión al Gobierno español.

Ese tipo de reuniones consideró que permiten fortalecer la cooperación en ámbitos como el de la seguridad y la lucha contra la migración irregular o la cultural.

Sánchez defendió que los dos países tengan un partenariado económico beneficioso para ambos y que colaboren también internacionalmente como puentes entre Europa y África.

"Argelia puede contar con España. Estamos decididos a seguir trabajando y avanzando conjuntamente", recalcó.

Por su parte, Tebún sí hizo referencia al asunto que provocó la crisis bilateral, el Sáhara Occidental, pero solo para señalar que tanto en esta cuestión como en la del Sahel, coincidieron en apoyar los esfuerzos de la ONU para encontrar "soluciones pacíficas" conforme al derecho internacional

El presidente de Argelia destacó el compromiso de su Gobierno con España y el resto de socios europeos, con los que el país magrebí aspira a establecer una cooperación "más extendida", especialmente en lo que se refiere a energías renovables, "teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta Argelia".

Aunque el sector del gas y las energías renovables son la punta de lanza de las relaciones económicas de Argelia con España, hubo el compromiso de reforzar también la cooperación judicial, científica, tecnológica y cultural, entre otras.

Asimismo, mostraron su disposición a abordar conjuntamente asuntos relacionados con la política internacional, como el conflicto en Oriente Medio y el de Israel con Palestina, sobre el que Tebún expresó la "satisfacción" de su país por la postura del Gobierno español.

El presidente argelino, además, hizo un llamamiento para que España sirva de enlace para potenciar la cooperación económica entre la Unión Europea y Argelia (una asignatura pendiente que Tebún persigue desde que preside el país), petición que recibió una respuesta afirmativa por parte de Sánchez.