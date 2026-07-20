Hamás nombra su líder negociador como sucesor de Yahya Sinwar al frente del ala política

"El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anuncia la elección del hermano muyahidín Jalil al Hayya como jefe del Buró Político del movimiento, en sustitución del líder mártir Yahya Sinwar", señaló Hamás en su comunicado.

Al Hayya, de 65 años y natural de la ciudad de Gaza, ejercía hasta ahora como jefe interino del buró político y ha liderado el equipo negociador de Hamás en las conversaciones de alto el fuego con mediadores internacionales.

El recién nombrado líder se ha impuesto en unas elecciones internas a Jaled Meshal, jefe de Hamás en el exterior entre 2004 y 2017, según fuentes de Hamás citadas por medios árabes.

La votación se desarrolló en las últimas semanas en la Franja de Gaza, Cisjordania y entre los miembros del movimiento residentes en el extranjero, y contó también con la participación de presos de seguridad palestinos recluidos en cárceles israelíes.

Al Hayya ha liderado el equipo negociador de Hamás en las conversaciones de alto el fuego con Israel y cuenta, según medios locales, con el respaldo de las Brigadas Ezzedín al Qassam, brazo armado del movimiento.

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Sinwar, antecesor de Al Hayya al frente del movimiento, murió en octubre de 2024 a manos del Ejército israelí en Rafah, tres meses después del asesinato en Teherán de su predecesor, Ismail Haniyeh.

Tras la muerte de Sinwar Hamás optó por un comité de dirección interino de cinco miembros con sede en Catar, encabezado por Mohamed Darwish, jefe del Consejo Consultivo General, en lugar de nombrar a un único sucesor, ante el riesgo de que este se convirtiera en objetivo de Israel.