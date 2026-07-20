Honduras anuncia medidas para contener la inflación y revisa al alza la llegada de remesas

La autoridad monetaria dio a conocer las medidas al presentar la revisión del Programa Monetario 2026-2027, el documento en el que actualiza las proyecciones y perspectivas de la economía nacional.

Para absorber liquidez monetaria y, con ello, frenar el crecimiento de los precios, el emisor dijo que a partir de agosto próximo aumentará los montos ofertados en las subastas de valores y también la tasa de reporto inverso, es decir, el interés que paga el banco central a los bancos comerciales por retirar dinero del mercado.

Estas medidas complementan otras aplicadas en los últimos meses mediante Operaciones de Mercado Abierto (OMA), que permitieron reducir el crecimiento de la emisión monetaria de 16,5 % en diciembre de 2025 a 11 % en julio pasado, dijo el BCH.

Durante la presentación de la revisión del Programa Monetario, el presidente del BCH, Roberto Lagos, afirmó que la inflación se mantendrá en torno al 4 %, en línea con el rango de tolerancia de la institución.

A junio de 2026, la inflación interanual se situó en 5,83 %, impulsada por el aumento de los precios de bienes importados, combustibles y factores internos asociados a la denominada "inercia inflacionaria".

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Asimismo, BCH revisó al alza su proyección de crecimiento de las remesas para este año, de 3,5 % a 7,5 %, lo que supondría un alza cercana a los 856 millones de dólares respecto a 2025.

Honduras recibió en 2025 un total de 12.297,3 millones de dólares en remesas y, de cumplirse la nueva estimación, los ingresos por este concepto superarían los 13.100 millones de dólares durante 2026

El Banco Central destacó que la actividad económica continúa mostrando resiliencia pese a un entorno internacional retador.

En el primer trimestre de 2026, el PIB creció un 1,2 % respecto al último trimestre de 2025, por encima del promedio de Centroamérica (0,8 %).

El desempeño de la economía estuvo impulsado por el consumo privado, la inversión pública, las exportaciones y el dinamismo de sectores como el agropecuario y las industrias alimenticias, indicó el informe.

El BCH destacó además la fortaleza del sector externo, favorecida por el flujo de remesas familiares, que permitió registrar un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos durante el primer trimestre de 2026.