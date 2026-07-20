Irán “cuenta los minutos” para recibir a soldados de EEUU ante posible operación terrestre

“Hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los minutos para dar la bienvenida a estos individuos”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei.
“Verán las consecuencias”, aseveró el diplomático en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones y amenazas de Trump acerca de una posible toma de la isla de Jark, situada a unos 25 kilómetros de la costa iraní y desde donde Irán exporta el 90 % de su petróleo.
Las afirmaciones de Baqaei se producen en medio de la escalada militar entre Irán y Estados Unidos y ante las reiteradas amenazas del presidente estadounidense de emprender una operación terrestre contra Jark.
El martes pasado, Trump dijo a la cadena estadounidense Fox News que podría llevar a cabo una intervención terrestre en Jark: “Si logramos degradar sus capacidades lo suficiente y llegar a lo más profundo de su estructura, lo haría”.
Tensiones entre Irán y Estados Unidos
Washington ya ha lanzado varios ataques aéreos contra la isla de Jark desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado.
Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han escalado de nuevo desde el 11 de julio, con nuevas oleadas de ataques de Washington contra territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, que continuaron esta madrugada por novena jornada consecutiva.