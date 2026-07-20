La bolsa de São Paulo cae un 0,20 %, con Petrobras en verde y Vale en rojo

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró en los 173.371 puntos básicos una sesión muy volátil, en la que cerca del mediodía llegó a superar las 174.000 unidades.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,43 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,089 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Este miércoles entrará en vigor el nuevo gravamen adicional del 25 % de Estados Unidos a ciertas importaciones provenientes de Brasil.

A pesar de que el presidente Donald Trump eximió del 'tarifazo' a unos 2.100 productos brasileños, como la carne, algunos pescados, café, petróleo, tierras raras y obras de arte, la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil) estimó un impacto de cerca de 11.200 millones de dólares sobre las exportaciones del país sudamericano.

Con todo, las acciones de Petrobras figuraron este lunes entre las más negociadas de la jornada y cerraron con una ganancia del 0,61 %. En sentido contrario, las de la minera Vale se devaluaron un 1,38 %.

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Los papeles de Raizen, también entre los más negociados de la sesión, cerraron en pérdidas (-6,90 %), luego de que se conozca que la compañía argentina Adecoagro le comprará el ingenio Caarapó, ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

Los principales bancos acabaron la sesión con ganancias, con Santander Brasil a la cabeza (1,35 %), seguido de Itaú Unibanco (0,89 %) y Bradesco (0,66 %).

Las acciones de Banco do Brasil no pudieron sumarse a la marea verde y se anotaron una baja del 1,56 %.

Este mismo destino corrieron los valores del grupo de salud Oncoclínicas do Brasil, en proceso de recuperación extrajudicial, que nuevamente encabezaron las pérdidas de la sesión con una caída del 33,3 %.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la compañía de tiendas minoristas de artículos de casa y decoración Grupo Toky (18,60 %) y las de la transportadora Sequoia (16,67 %).

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó este lunes los 15.947 millones de reales (3.132 millones de dólares o 2.744 millones de euros), en casi 2,9 millones de operaciones.