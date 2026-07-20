La Justicia portuguesa absuelve a Ricardo Salgado en el caso BES Brasil

En este proceso, el antiguo presidente del Banco Espírito Santo (BES) estaba acusado de delitos relacionados con una presunta operación para obtener una línea de financiación del Banco do Brasil mediante el supuesto pago de sobornos a un alto cargo de la entidad brasileña.

La Fiscalía sostenía que Salgado había ordenado el pago de 1,8 millones de dólares a través de sociedades radicadas en el extranjero para corromper al entonces vicepresidente del Banco do Brasil, Allan Simões Toledo, con el objetivo de lograr una línea de crédito de 200 millones de dólares para el BES.

Sin embargo, el tribunal absolvió a todos los acusados al concluir que la prueba practicada durante el juicio no permitía dar por demostrados los hechos imputados.

La absolución no modifica la situación procesal de Salgado en otros procedimientos judiciales. El exbanquero continúa siendo juzgado en el macroproceso por el colapso del Grupo Espírito Santo (GES) y del BES y, además, ya ha sido condenado con carácter firme en otras causas, cuyas penas fueron unificadas en una condena de 13 años de prisión, suspendida por su estado de salud.