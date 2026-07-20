La película brasileña 'London' competirá en la Semana de la Crítica veneciana

'London' es la historia de un adulto con discapacidad que se gana la vida en la capital británica trabajando como dominante en una casa de fetiches, hasta que una consulta médica le pone frente a la realidad de su cuerpo, amenazando todo lo que ha construido.

La directora general de la SIC, Beatrice Fiorentino, describió la obra como "una película radicalmente 'queer' en la que la sexualidad no es un tabú sino un espacio de liberación".

La Semana de la Crítica, certamen independiente y paralelo al Festival de Venecia, ha anunciado la lista de siete películas que competirán en su selección entre el 2 y 12 de septiembre.

Además de esta obra brasileña, habrá dos colombianas: 'El fin de los tiempos' de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, y 'Meteorito' de Sebastián Múnera. La chilena-india Shalini Adnani también estará en el concurso con 'Our share of sand'.

La lista la completarán 'Prima della guerra', del italiano Tommaso Usberti; 'Zoom in, Zoom out', de la china Dong Jie, y 'The H@llow man', del tunecino Kamel Laaridhi.

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"Mostraremos un cine independiente orgulloso, valiente y vital, preparado para recordarnos que el imaginario se puede y se debe todavía reinventar", ha prometido la responsable de la competición.