La Policía turca detiene a 31 personas de un municipio gobernado por la oposición

En un comunicado, la Fiscalía General de Estambul informó de que se habían emitido órdenes de detención contra 31 sospechosos, entre ellos la alcaldesa de İzmit, Fatma Kaplan Hürriyet, por presuntos delitos de “creación de una organización criminal”, “soborno” y “manipulación de licitaciones”.

Entre los detenidos durante las redadas realizadas a primera hora de la mañana también se encontraba el presidente de la rama local del CHP en Izmit.

El CHP denunció que el operativo tiene motivos políticos y no judiciales, y afirmó en un comunicado: “Ni nuestro municipio ni nuestro partido tienen nada que ocultar ni ninguna cuenta que no pueda rendir”.

Las autoridades turcas vienen actuando en contra de municipios gobernados por el CHP desde las elecciones municipales de 2024, ganadas por el partido opositor, el más grande del país eurasiático.

Actualmente, cinco alcaldes metropolitanos, incluido el de Estambul, Ekrem Imamoglu, están en prisión preventiva.

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Además, otros 25 alcaldes distritales también están bajo custodia, entre ellos la edil de Izmit detenida hoy.

Un total de siete alcaldes metropolitanos, incluido el propio Imamoglu, han sido suspendidos de sus cargos, junto con 27 alcaldes distritales.

Según el CHP, se trata de operaciones para impedir que el partido gane las próximas elecciones y evitar que su candidato presidencial, Imamoglu, derrote al presidente islamista Recep Tayyip Erdogan en las urnas.

Además, el líder del CHP, Özgür Özel, elegido en el último congreso del partido, considera la reciente decisión de un tribunal local de devolver el control del partido al exlíder Kemal Kılıçdaroglu como otra agresión contra la formación.

Özel y sus partidarios, que parecen haber perdido la esperanza de recuperar el CHP, estarían preparando la creación de un nuevo partido, asegura la prensa local.

Analistas esperan que el anuncio de la nueva formación, que según las encuestas podría atraer a una abrumadora mayoría de los simpatizantes del CHP y de otros sectores, con lo que podría convertirse en el partido más grande del país, tenga lugar esta misma semana.