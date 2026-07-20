Mamdani elimina trámites y multas para aliviar la carga a pequeñas empresas de Nueva York

Este paquete de medidas ahorra tiempo, esfuerzo y dinero a las pequeñas empresas "que son pilares de la economía de Nueva York y al millón de neoyorquinos que emplean", indicó el alcalde.

"No se puede contar la historia de Nueva York sin mencionar a nuestros pequeños negocios, y sin embargo, nuestra ciudad a menudo les ha puesto las cosas demasiado difíciles para abrir sus puertas y mantenerlas abiertas", afirmó en un comunicado.

El programa 'Open for Small Business' es resultado de varias iniciativas que Mamdani puso en marcha en enero, poco después de asumir el cargo, y que comenzaron con una orden ejecutiva que pidió a siete agencias hacer un inventario sobre tarifas y sanciones administrativas, así como recomendar formas de reducirlas, seguida por foros y encuestas a dueños de negocios sobre los obstáculos que enfrentan.

"Los dueños nos dicen lo mismo una y otra vez: lo que los agota no es simplemente el costo de una sola tarifa, sino el papeleo y la inconsistencia que enfrentan al tratar con su propio Gobierno. Hoy no solo anunciamos reformas, sino que estamos creando los mecanismos para detectar y solucionar más problemas, para que los dueños de pequeños negocios finalmente reciban el trato que merecen, como si el Gobierno trabajara para ellos, no a su merced", argumentó.

Entre las reformas se incluye eliminar el requisito de licencia que necesita una bodega para vender fruta, flores o refrescos en un puesto justo fuera de su propia puerta, además de la licencia que ya posee para vender esos mismos productos en el interior.

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También, se eliminará el requisito de que los vendedores ambulantes de comida lleven consigo en todo momento una copia impresa de su contrato de suministro de alimentos en el carrito, aunque la ciudad ya tenga el mismo documento archivado, y se reducirá la multa máxima de 600 a 500 dólares por tres infracciones comunes de seguridad alimentaria.

Con el paquete de reformas, Mamdani firmó otra orden ejecutiva para crear una infraestructura permanente que permita identificar reformas regulatorias y realizar cambios en la forma en que el Gobierno presta servicios a las pequeñas empresas.