Open Arms en Cuba: "Lo que podamos hacer para salvar una vida está más que justificado"

Camps hizo estas declaraciones a EFE al llegar al centro médico Juan Manuel Márquez para hacer entrega del donativo con siete toneladas de ayuda humanitaria, que incluye los equipos fotovoltaicos, insumos médicos y libros.

Aseguró que si “la misión consigue poner en marcha esa UCI, que las incubadoras funcionen, que algún bebé prematuro pueda salvarse porque esa incubadora está en marcha o porque ese tratamiento no se ha interrumpido, ya vale todo la pena”.

El activista español arribó la víspera a La Habana a bordo del velero 'Astral' -el primer barco de una iniciativa de la sociedad civil en cruzar el Atlántico con destino a la isla- como parte de la iniciativa 'Rumbo a Cuba', impulsada por más de 150 organizaciones sociales, sindicales y políticas para denunciar el bloqueo de EE.UU. y apoyar a la institución de atención pediátrica.

Camps denunció el bloqueo de Washington contra La Habana, el cual calificó de un “crimen que no puede sostenerse” y señaló que “una decisión política no puede decidir que un hospital se quede sin luz”.

“Este bloqueo es inhumano, es como bombardear un hospital, es un atentado contra los derechos humanos" y una acción que “no debería consentirse”, puntualizó.

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Por otro lado, añadió que desde su organización continuarán apoyando a la isla pues “hay que poner en luz sobre lo que ocurre en Cuba, hay que poner las cámaras aquí en la sociedad civil y el mundo tiene que saber lo que ocurre”.

Camps adelantó que el equipamiento fotovoltaico donado al centro pediátrico debe instalarse en las próximas semanas y que Open Arms intentará “volver a la isla para ponerla en marcha y ver cómo funciona”, mientras continúa su labor por ampliar el proyecto relacionado con Cuba.

El Astral partió de Barcelona en mayo y realizó un trayecto de 6.200 millas para trasladar a Cuba un cargamento de paneles solares, baterías de repuesto y material sanitario financiado con más de 160.000 euros, recaudados mediante la autogestión de más de 4.000 donantes.

La delegación que formó parte de 'Rumbo a Cuba' llegó a la isla la semana pasada y ha realizado distintas actividades culturales con adultos y con menores.

EE.UU. presiona a La Habana desde inicios de año para que introduzca cambios políticos y económicos, incluyendo nuevas sanciones secundarias y un bloqueo petrolero que ha disparado los apagones en la isla.