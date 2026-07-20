Opositor venezolano pide al Supremo exhortar al Parlamento a debatir "falta" presidencial

El exgobernador señaló que el Parlamento tiene la obligación de "definir de manera clara, precisa y categórica la naturaleza" de la falta y que, en caso de desacato, el Supremo "deberá sustituir a la Asamblea (Nacional) y, en consecuencia, declarar la ausencia definitiva del presidente de la república y convocar elecciones".

"Le hemos solicitado a la Sala Constitucional (del TSJ) que le ordene a la Asamblea pronunciarse, debatir la materia, cumplir con su deber", dijo en un vídeo que publicó en X.

Pérez Vivas, aliado de la nobel de la paz María Corina Machado, aseguró que la Asamblea Nacional "ha evadido la obligación consagrada en la Constitución venezolana de calificar la falta absoluta del señor Nicolás Maduro, quien, como todo el país y el mundo saben, está fuera del territorio nacional y fuera del ejercicio de la función presidencial" desde el 3 de enero, cuando fue capturado.

Según la Constitución, la falta temporal del mandatario será suplida por el vicepresidente ejecutivo por 90 días, prorrogables por 90 más, para un total de 180 días, en caso de que así lo decida el Parlamento, que al final no lo discutió.

De declararse la falta absoluta, se debe celebrar una "elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes".

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Sin embargo, el mismo día de la captura de Maduro, el Supremo había declarado que la ausencia del chavista se dio en una "situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución".

En ese sentido, ordenó que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera como mandataria encargada, sin que ello implicara "decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta)".

Pérez Vivas pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, que "abran los ojos" ya que, según el opositor, las autoridades interinas venezolanas planean "ganar tiempo" y "hacer elecciones en el 2030".

"Venezuela exige un gobierno legítimo y el único con potestad para otorgarlo es el pueblo", agregó.

La semana pasada, el chavismo y un grupo de exdiputados opositores anunciaron una vía de diálogo que comenzará el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país, de cara a un eventual proceso electoral.