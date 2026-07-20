Petro entrega sombrero de exlíder guerrillero como "símbolo de paz" en su último discurso

"Este sombrero de Carlos Pizarro tiene una significación especial que las generaciones recientes deben conocer en toda Colombia, porque este sombrero ha sido calumniado por alguna prensa tradicional de la mentira", dijo Petro al comenzar su discurso en Ciudad Bolívar, un sector populoso del sur de Bogotá, al término del desfile militar del 20 de julio por el Día de la Independencia.

El mandatario, que en su juventud hizo parte del M-19, afirmó que el sombrero "nunca fue usado, nunca jamás, en una acción que implicara violencia", sino que fue adquirido por Carlos Pizarro "exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el Movimiento 19 de Abril y el Estado colombiano" el 9 de marzo de 1990.

"Por tanto es un símbolo de paz", añadió Petro, quien vinculó el legado del acuerdo de paz del M-19 con la Constitución de 1991.

En su intervención, el presidente también recordó el asesinato de Pizarro, perpetrado en un avión en pleno vuelo el 26 de abril de 1990, tan solo 47 días después de la dejación de armas del M-19 y cuando era candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19.

Según Petro, el sombrero fue rescatado por sus escoltas tras el crimen.

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Petro explicó que decidió entregar el accesorio a la senadora Pizarro porque, según dijo, "peligra hoy, en los días venideros, después del 7 de agosto", en alusión al cambio de Gobierno que deberá asumir ese día el presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"He preferido, como presidente de la República, devolver este sombrero que le pertenece al pueblo y a la paz, a su hija, a su familia, que sé que lo guardarán hasta cuando la bandera de la libertad de nuevo se ice en la Casa de Nariño, en el Congreso de la República y en la patria colombiana", manifestó.

El sombrero estuvo exhibido durante los últimos años en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, luego de permanecer por más de tres décadas en Suecia en poder de un antiguo escolta de Pizarro y de varios exintegrantes del M-19, quienes lo entregaron a Petro, y en marzo de 2024 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación.