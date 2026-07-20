Puente aborda con autoridades de Nueva York modelos de movilidad urbana

Puente se reunió con el comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT), Mike Flynn, y con el presidente y consejero delegado de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), Janno Lieber, informó la cartera en un comunicado.

Durante el encuentro con Flynn, ambos abordaron cuestiones relacionadas con la gestión del tráfico, la seguridad vial y el uso de tecnologías para mejorar la movilidad urbana.

También intercambiaron experiencias sobre el desarrollo de carriles bus, la ampliación de espacios peatonales, el impulso de la movilidad activa y la utilización de herramientas de gestión basadas en datos, con vistas a su posible aplicación en ciudades españolas.

El Ministerio destacó que la experiencia de Nueva York, considerada una referencia internacional en materia de movilidad, puede servir de ejemplo para los municipios españoles, que deberán elaborar Planes de Movilidad Urbana Sostenible en aplicación de la nueva legislación, que entró en vigor en diciembre de 2025.

Posteriormente, Puente se reunió con Lieber para conocer el funcionamiento de la MTA, la autoridad responsable del transporte metropolitano de Nueva York, que gestiona un presupuesto anual de 21.300 millones de dólares.

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En la reunión analizaron la financiación del transporte público y los mecanismos para garantizar su sostenibilidad, un asunto que el ministro vinculó con la creación en España del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO), destinado a aportar mayor estabilidad financiera a las autoridades de transporte urbano y metropolitano.

El Ministerio señaló en el comunicado que ambos encuentros sirvieron para reforzar la cooperación institucional entre España y las autoridades neoyorquinas e identificar oportunidades de colaboración.

Antes de las reuniones, Puente mantuvo un encuentro con representantes de empresas con presencia en Estados Unidos, entre ellas las españolas Ferrovial, Dragados, Elecnor y FCC, así como JPMorgan y Exeter Finance.