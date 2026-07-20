Ramaphosa felicita a Burnham y llama a reforzar la alianza con Reino Unido

“Espero trabajar estrechamente con Andy Burnham como nuevo primer ministro del Reino Unido para mantener lo mejor de nuestras relaciones bilaterales y ampliar la asociación entre nuestras dos naciones”, afirmó Ramaphosa en un mensaje publicado en la red social X.

El mandatario sudafricano subrayó la importancia económica del Reino Unido para su país, al recordar que se encuentra entre sus cinco principales mercados de exportación.

“Valoramos al Reino Unido como un socio comercial que sostiene oportunidades para las empresas sudafricanas, así como nuestra posición entre los treinta principales socios del Reino Unido”, añadió.

Ramaphosa también deseó éxito al nuevo jefe del Gobierno británico en la dirección del país y en su contribución a “un mundo mejor”.

Burnham asumió hoy como primer ministro del Reino Unido tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno, después de que Keir Starmer presentara formalmente su dimisión.

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El pasado viernes, Burnham fue declarado nuevo líder del Partido Laborista tras recibir un amplio apoyo de los diputados de su formación, sin que fuera necesaria la celebración de unas elecciones internas.

El exalcalde de Mánchester, de 56 años, llegó al poder tras nueve años al frente de esa ciudad del norte de Inglaterra, donde construyó una reputación de buen gestor y se consolidó como una de las figuras más populares del laborismo británico.

Sudáfrica y el Reino Unido mantienen estrechos vínculos políticos, comerciales e históricos, y Londres figura entre los principales socios económicos de Pretoria.