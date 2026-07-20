Tokio denuncia maniobras con fuego real de la Armada china en aguas japonesas

El Ministerio de Defensa japonés informó a través de un comunicado de que un destructor de misiles guiados de la Armada china realizó un ejercicio de tiro dentro de la zona económica exclusiva japonesa cercana a la isla de Okinotori (sur).

El buque formaba parte de una patrulla naval china y rusa, conformada por cuatro embarcaciones, que fue avistada el domingo sobre las 2:00 horas (hora local, 17:00 GMT del sábado) mientras navegaba en el Pacífico, alrededor de la isla más meridional de Japón.

La cartera ministerial añadió que, junto a las Fuerzas de Autodefensa de Japón (Ejército), llevó a cabo labores de vigilancia y recopilación de información, y en su comunicado agregó imágenes de los buques involucrados en la maniobra militar.

Según la cadena de televisión NHK, es la primera vez que las autoridades niponas anuncian públicamente un caso que involucra a un buque extranjero realizando maniobras con fuego real dentro de su zona económica exclusiva.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, afirmó en su rueda de prensa diaria que han presentado una protesta ante las autoridades chinas al considerar que esta acción pone en riesgo la seguridad de la navegación de los buques que transitan por la zona.

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Por su parte, el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, que se encuentra en Reino Unido en el marco de una gira por Europa, dijo en declaraciones recogidas por la agencia de noticias japonesa Kyodo que cada una de las acciones militares entre Pekín y Moscú son "una manifestación más de la creciente cooperación militar" entre ambos.

En este sentido, Koizumi añadió que la seguridad de la región del Indo-pacífico es inseparable de la de la Europa Atlántica, y que Japón desempeña un papel fundamental como nexo de unión entre ambas.

China y Japón mantienen una disputa sobre el estatus de Okinotori (a unos 1.700 kilómetros de Tokio), puesto que las autoridades chinas consideran que las aguas alrededor de este territorio formen parte de la zona exclusiva de Japón, argumentando que se trata de un arrecife inhabitable y no de una isla.

Las relaciones entre Tokio y Pekín continúan bajo mínimos desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara a finales de 2025 que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.