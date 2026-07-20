Trump felicita a vicepresidente Vance por nacimiento de su cuarto hijo: "un bebé perfecto"

"¡Felicidades! Un niño perfecto para la maravillosa familia Vance", escribió el mandatario en su red Truth Social.
La segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance, dio a luz a su cuarto hijo, según anunció el domingo el vicepresidente Vance.
Alec Neel Vance es el pequeño de los hijos de la pareja, y se une a Ewan, Vivek y Mirabel.
"Usha y el bebé están felices y sanos, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermano pequeño", aseguró el vicepresidente en un mensaje en redes sociales, donde agradeció su atención y cuidado a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y de la Unidad Médica de la Casa Blanca.
Es la primera vez en más de 150 años que una segunda dama da a luz mientras su marido ocupa el cargo.
La última vez fue en 1870, cuando el vicepresidente, Schuyler Colfax, y su esposa, Ellen Maria Colfax, aumentaron la familia.
El nacimiento del cuarto hijo de Vance se suma a otro nacimiento en la Administración Trump, ya que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tuvo a su segundo hijo el pasado 1 de mayo y se incorporó al trabajo la semana pasada.