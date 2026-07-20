Trump presiona a los republicanos del Congreso para impulsar la ley electoral esta semana

"Pido a todos los republicanos de la Cámara que voten a favor de la resolución presupuestaria esta semana, ya que es un primer paso importante para lograr la aprobación de un proyecto de ley de presupuesto. ¡Los republicanos de la Cámara deben unirse y luchar por la America Save Act", escribió el presidente en su cuenta de la red Truth Social.

Trump insistió en la importancia de esta ley, que pretende endurecer los requisitos de registro y de identificación de votantes en elecciones federales, al afirmar que es necesario "exigir identificación con fotografía para votar, prueba de ciudadanía y, ojalá, eliminar las corruptas boletas por correo (salvo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes)".

Agradeció al presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, que haya incluido la llamada "America Save Act" en un proyecto de ley presupuestaria, algo que técnicamente aumenta las posibilidades de que sea aprobada, ya que un bloqueo del paquete legislativo en el Senado haría responsables a los demócratas de esta Cámara de un potencial cierre de Gobierno Federal.

La "America Save Act" ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero lleva meses estancada en el Senado por la negativa de los demócratas a apoyarla.

La norma implicaría que millones de ciudadanos tuvieran más dificultades para ejercer su derecho al voto y que incluso una parte importante de ellos no pudieran votar, según denuncian el Partido Demócrata y numerosas asociaciones de derechos humanos.