Vicepresidenta de la Comisión reivindica respeto a las normas como eje de proyecto europeo

Ribera participó este lunes en la sesión inaugural del curso de verano de la universidad pública vasca, en el norte de España, que tiene como objetivo acercar el conocimiento de las instituciones de la Unión Europea (UE) y de su labor al servicio de la ciudadanía a estudiantes, académicos y profesionales.

En este foro, insistió en que el respeto a las normas es "particularmente importante" en un momento en el que, en un mundo "revuelto y turbulento", se alzan voces "en contra del derecho internacional y de la cooperación multilateral a pesar de que sigue siendo el elemento más importante en un proyecto de consolidación de paz y progreso a escala global".

"Somos testigos del uso de la fuerza y de expresiones contrarias al respeto que pensábamos que no íbamos a volver a ver, con debates que parten de una mentira", advirtió.

Por ello, la vicpresidenta de la Comisión apostó por un sistema de gobernanza europeo en el que "no se tiren las leyes a la cabeza, se apaguen las pantallas y se escuche al otro".

"El proyecto europeo nos ha permitido ser los grandes beneficiarios de un espacio que es donde mejor se vive en el mundo. Es nuestra herencia y nuestra obligación conservarlo", indicó.

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Ribera desglosó los tres grandes ejes centrales del proyecto europeo presentados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, relativos al respeto y defensa de los valores, la competitividad y la seguridad.

En este último apartado insistió en que la seguridad no solo tiene que ver con la construcción de un espacio común de defensa, sino también con una "realidad física" como el cambio climático, que ha provocado incendios como el de Almería (sureste de España) con trece muertos, lo que ha permitido visibilizar que "no es solo una cuestión ambiental".

"El continente más rico no está preparado para un clima diferente", como quedó evidenciado en la pasada ola de calor en Europa, que colapsó hospitales, sistemas ferroviarios y subió las tasas de mortalidad, recordó.

Ribera incidió también en que "Europa no puede ser competitiva si la energía es importada", lo que abre "fuentes de vulnerabilidad".

En este sentido, recordó que el objetivo era alcanzar una tasa de electrificación del 32 % en 2030, pero se quedó estancada en el 23 % desde 2015, mientras China ya está en el 34 %.