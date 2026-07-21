Alemania registra un significativo aumento de delitos vinculados con pornografía infantil

"En 2025 observamos aquí una cifra de 11.500 casos, lo que supone un aumento del 20 % con respecto al año anterior, y la gravedad de la situación queda patente si se realiza una comparación quinquenal", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín.

"Hemos pasado de 5.000 casos en 2021 a más de 11.500 en 2025, lo que supone más del doble", agregó el ministro al presentar el informe sobre esta violencia sexual contra menores junto a, entre otras autoridades, Holger Münch, presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA).

"Nos encontramos ante una tendencia al alza, cada vez mayor", abundó Dobrindt, antes de apuntar que la aparición de los modelos de lenguaje y aplicaciones de inteligencia artificial se han convertido en herramientas para los criminales que cometen estos delitos.

"Según nuestra valoración, este fenómeno se intensificará aún más en el futuro, ya que la inteligencia artificial facilita mucho más la creación o la modificación de contenidos pornográficos, incluidos los de pornografía infantil", expuso Dobrindt.

El titular de Interior alemán también señaló, sin embargo, que las autoridades que luchan contra este tipo de criminalidad también usan esta tecnología para el análisis de material delictivo y así, entre otras cosas, "distinguir con gran rapidez entre el material ya conocido que ha sido modificado y el material nuevo que se ha creado".

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Dobrindt destacó, además, que frente a este tipo de criminalidad es preciso aumentar la cooperación internacional, puesto que este fenómeno no entiende de fronteras.

A nivel europeo, el titular de Interior deseó que en la Unión Europea (UE) se cree una oficina independiente contra los abusos sexuales a niños y adolescentes que siga el modelo germano.

"El hecho de que en Alemania contemos con el cargo de Comisionada Federal Independiente contra el Abuso Sexual de Niños y Adolescentes constituye para nosotros un elemento esencial en lo que se refiere a la protección, la prevención, la sensibilización y también la ayuda a las víctimas", reivindicó.

"Por eso espero que la Unión Europea, también en lo que respecta a la protección contra el abuso infantil, cree un organismo de este tipo para poder actuar con mayor firmeza a nivel europeo contra estas prácticas", enfatizó.