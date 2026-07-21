Analistas privados mantienen en el 1,1% estimación de crecimiento del PIB mexicano en 2026

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 35 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es del 1,5 %, previsto por las firmas BNP Paribas y Grupo Bursátil Mexicano (GBM).

En contraste, solo la firma Signum Research proyectó un subida del 0,5 %, mientras que Bank of America, Banca Mifel, Bradesco BBI y UBS proyectaron una subida de apenas el 0,8 %, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano del 1,8 % y el 2,8 %.

"Las expectativas de crecimiento del PIB se mantienen estables. La proyección mediana de crecimiento del PIB para 2026 se mantuvo en el 1,1 % desde la última encuesta, con un rango de estimaciones que va del 0,5 % al 1,5 %", indicó el documento.

Para 2027, los analistas privados también mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano en el 1,8 %, al igual que en la encuesta anterior, mientras el Gobierno mexicano estima un crecimiento entre un rango del 1,9 % y el 2,9 %.

La Encuesta de Expectativas de Citi también precisó que los participantes en la encuesta esperan tasas de política monetaria "estables hacia adelante".

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"La estimación mediana no espera movimientos en la tasa de política monetaria en 2026 y 2027", señaló el reporte.

De los 35 encuestados, ocho esperan algún movimiento: "cuatro a la espera de un recorte y cuatro a la espera de un alza"

El pronóstico mediano para la tasa de política para fines de 2026 permanece sin cambios en el 6,5 %, con estimaciones que van desde el 6,5 % al 6,25 %

Para fines de 2027, la expectativa mediana es del 6,5 %, con estimaciones que van desde el 7,25 % al 5,75 %.

Así mismo, el informe destacó que las expectativas sobre el peso "se mantienen estables", con los analistas privados a la espera de que la moneda mexicana se ubique en 17,9 unidades por dólar para fines de 2026, una ligera reducción frente a los 17,92 previstos antes por el consenso.

Las expectativas de los analistas sobre el tipo de cambio van desde los 17 a los 19,03 pesos por dólar, y para fines de 2027 esperan que se sitúe en 18,5 pesos por dólar, con previsiones de entre 19,93 a 17,4 pesos por billete verde.

Para la primera quincena de julio, la encuesta proyecta una inflación general y subyacente del 0,1 % y el 0,16 %, respectivamente, mientras que las proyecciones de inflación general de mediano plazo disminuyeron.

La proyección mediana de la inflación general para fines de 2026 bajó al 4,09 % desde el 4,15 % de hace quince días; para el componente subyacente, la mediana se redujo al 4,1 % desde el 4,2 % desde la anterior encuesta.

Para finales de 2027, la expectativa de inflación general también disminuyó al 3,8 % desde el 3,84 % previo; al igual que el componente subyacente que pasó del 3,85 % al 3,8 %.