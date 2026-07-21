Arabia Saudí acusa a hutíes de "implicarse" en guerra en Oriente Medio para sus intereses

"El Consejo de Ministros saudí expresó hoy en su sesión su enérgica condena a las falsas alegaciones de la milicia hutí terrorista, sus acusaciones mentirosas e infundadas y su implicación en un conflicto en la región para apoyar su agenda y sus objetivos siniestros", informó la agencia de noticias oficial saudí SPA.

El Gobierno yemení reaccionó así a la imposición de un bloqueo marítimo por parte de los hutíes, tras una semana de tensión con el movimiento chií aliado de Irán iniciado con el bombardeo de la semana pasada contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital del Yemen controlada por los rebeldes.

El Ejército del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen se atribuyó ese ataque y afirmó que tenía el objetivo de impedir el aterrizaje de un avión iraní procedente de Teherán, pero los hutíes acusaron a Arabia Saudí, que interviene en la guerra del país desde 2015 al frente de una coalición miliar contra los rebeldes.

Los insurgentes respondieron al bombardeo con ataques contra Arabia Saudí, amenazaron con lanzar misiles y drones contra su infraestructura energética y, ayer, anunciaron la imposición de un bloqueo marítimo en el que advirtieron a las navieras que no se dirijan a los puertos saudíes del mar Rojo si no quieren ser alcanzadas.

Según el Gabinete saudí, estas acciones "amenazan la seguridad regional y su estabilidad", mientras que reafirmó que el país árabe tomará "las medidas necesarias para proteger su seguridad y la de sus buques, conforme a las leyes internacionales y a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982".

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Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, se enfrenta ahora a un nuevo bloqueo marítimo, esta vez en el mar Rojo, mientras continúan los ataques y las disrupciones de tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, la principal ruta para sus exportaciones de hidrocarburos.

Tras el bloqueo de Ormuz, Riad ha estado explorando rutas alternativas para sus exportaciones, muchas de las cuales tenían como punto de partida sus puertos en el mar Rojo, pero también ha estudiado otras opciones como oleoductos o rutas terrestres para el transporte de bienes a través de países como Jordania.