Asamblea francesa aprueba proyecto de ley que hace imprescriptibles los crímenes a menores

El texto, que deberá ser examinado a continuación por el Senado, recibió 378 votos favorables y solo 7 en contra, a pesar de las dudas del propio Gobierno francés sobre la constitucionalidad de las medidas que incluye el proyecto.

La de la imprescriptibilidad, que era la iniciativa más sonada del proyecto, había cobrado fuerza a raíz del caso de la reciente muerte de Lyhanna, una niña de 11 años que fue presuntamente víctima de un hombre que había sido denunciado en varias ocasiones por abusos a menores pero no había sido debidamente investigado.

El texto también instaura la pena de cadena perpetua aplicable en casos de violaciones en serie cuando haya menores de 15 años entre las víctimas.

Era una medida apoyada por los aliados centristas del Gobierno y las derechas, pero contestada por buena parte de la izquierda, al considerar que no da margen para la reinserción.

"Que se haga callar al niño, eso es exactamente lo que va a pasar con penas como esta", criticó en el debate la diputada Marianne Maximi, de la formación de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI).

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El texto tampoco convencía a muchas asociaciones de la protección a la infancia, especialmente con lo que respecta a los casi 400.000 menores que en Francia reciben algún tipo de protección del Estado por su vulnerabilidad, algo que motivó la abstención de los socialistas en la votación final de este martes.

El caso de la ausencia de prescripción ha dado mucho que hablar, pues, hasta ahora, solo se aplicaba en Francia para crímenes contra la humanidad.

Un informe de la Asamblea Nacional francesa publicado en abril también respaldaba que los delitos contra menores pasasen a ser imprescriptibles.

Hace casi tres años, la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra la Infancia ya recomendaba declarar imprescriptibles las agresiones sexuales cometidas contra menores, al estimar que el marco legislativo no ofrecía suficiente protección.

En 2018, los plazos de prescripción para los delitos sexuales contra menores se elevaron a 30 años a partir de la mayoría de edad de la víctima.