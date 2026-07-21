BID destinará 7.500 millones de dólares a proyectos de seguridad y desarrollo en Ecuador

"Durante los próximos cinco años, el Grupo BID proporcionará 7.500 millones en financiamiento para los sectores público y privado, asistencia técnica y conocimiento", escribió Goldfajn en su cuenta de la red social X, donde publicó fotografías junto a Noboa y la ministra ecuatoriana de Economía y Finanzas, Sariha Moya.

La cita se realizó previo a la presentación, en Quito, de la 'Agenda de Crecimiento Ecuador 2040', una hoja de ruta con la que el Gobierno busca impulsar la generación de empleo, atraer inversión y mejorar la economía, y que se elaboró con el apoyo técnico del BID.

El directivo del BID añadió que este apoyo financiero podría alcanzar los 10.500 millones de dólares, "mediante la movilización de financiamiento y la implementación exitosa de las condiciones habilitantes para la inversión".

Según Goldfajn, el dinero estará destinado a proyectos vinculados al fortalecimiento de la seguridad y la prevención de la violencia criminal e iniciativas para que los ecuatorianos puedan acceder a viviendas.

Además, irá a programas de educación y formación para el empleo; iniciativas de salud para reducir la desnutrición crónica infantil, e inversiones del sector privado en sectores como minería, energía, agroindustria, manufactura y turismo, entre otros.