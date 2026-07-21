Cantante Chiquis encabeza campaña de PETA Latino contra cautiverio de delfines en SeaWorld

La cantante californiana, ganadora del Grammy Latino, ha prestado su imagen como parte de la campaña del Día de Boicot a SeaWorld, que se celebra el 24 de julio.

“Perdí a mis únicos dos bebés, pero si hubieran vivido, serían prisioneros como yo. Tengo 30 años y he estado atrapada en tanques diminutos toda mi vida”, dice Chiquis en un video que hace parte de la cruzada que pide la libertad de los cetáceos en cautiverio.

Ripley nació en una instalación de SeaWorld en Texas, en 1996, y luego fue trasladada de un extremo al otro del país, incluidos los parques de Florida y California.

Peta asegura que la delfín ha sido tratada más como un paquete que como un ser vivo. Quedó embarazada dos veces, en 2011 y 2012, y ambos embarazos acabaron en aborto espontáneo; ahora pasa sus días en un tanque.

La campaña denota que los delfines eligen a sus propias parejas y pueden nadar hasta 100 kilómetros cada día, pero en los parques marinos, “se les niega todo” lo que es natural e importante para ellos.

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“SeaWorld continúa criando delfines a la fuerza sacándolos del agua y, en ocasiones, drogándolos para que no puedan defenderse, mientras el personal introduce tubos llenos de semen en sus úteros”, afirma la organización.

Más de 500 delfines y ballenas han muerto en los parques de SeaWorld, muchos de ellos de forma prematura, denuncia la agencia.