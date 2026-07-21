Casa Blanca usa error electoral en Nueva Jersey para impulsar la ley de votación de Trump

"Este es el resultado directo de políticas demócratas que rechazan verificaciones básicas de ciudadanía", dijo la Casa Blanca -en un comunicado- y agregó que por esa razón el Senado debe de aprobar la norma de reforma electoral que ha impulsado el presidente, Donald Trump, antes de que se celebren los comicios legislativos del 3 de noviembre, en los que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

La reacción de la Casa Blanca se produce después de que la gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, revelara que un error de software en el sistema estatal de vehículos motorizados registró por equivocación a unos 6.600 inmigrantes sin ciudadanía estadounidense en el censo electoral entre 2023 y 2024 y que menos de cuatrocientos de ellos llegaron a votar.

Sherrill aseguró que los afectados habían indicado al solicitar sus licencias de conducir o documentos de identidad que no eran ciudadanos estadounidenses, por lo que atribuyó el problema exclusivamente al fallo informático, ordenó una investigación y el retiro de esas personas del padrón electoral, además de anunciar el reemplazo del proveedor responsable del sistema.

La Casa Blanca sostiene -en el comunicado- que "cada voto ilegal diluye la voz de un ciudadano estadounidense y socava la integridad electoral", que estos casos son el "resultado predecible" de políticas que no verifican la ciudadanía e insiste en que el Congreso debe aprobar la ley "sin demora".

Desde la semana pasada, Trump aumentó la presión sobre los senadores de ambos partidos para aprobar esta reforma luego de acusar a China de interferencias en las elecciones de 2020 y de sustraer millones de datos de votantes.

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Por su parte, la gobernadora Sherrill aseguró que Trump intenta "socavar la fe de los estadounidenses en las elecciones al diseminar mentiras sobre resultados electorales legítimos" y "manipular las elecciones para su beneficio político".

La reforma, impulsada por el mandatario, que busca exigir pruebas documentales de ciudadanía al registrarse para votar, fue aprobada por la cámara de Representantes y permanece estancada en el Senado, donde enfrenta oposición demócrata.

Esta misma semana, los republicanos incorporaron la normal electoral a un paquete de financiación federal de cara a aumentar la presión sobre los demócratas y los republicanos díscolos la Cámara Alta, que se exponen a ser acusados de provocar un cierre del Gobierno Federal si no aprueban la partida.

Actualmente, 36 de los cincuenta estados exigen algún tipo de identificación para votar, aunque los requisitos varían y no todos requieren una identificación con fotografía.