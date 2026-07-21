Colección ‘supernova’ de Jesús de la Garsa inaugura la edición 85 de Intermoda en México

Brillos, pedrería, plumas y mariposas distinguen a esta propuesta con la que De la Garsa celebró los diez años de su debut como diseñador profesional, una carrera que lo ha llevado a escenarios internacionales.
“Supernova significa el nacimiento de una nueva galaxia y es el nacimiento de una nueva era para nosotros. Son diez años increíbles que agradecemos, que aprendimos tanto de ellos y se vienen diez nuevos años aprendiendo cosas nuevas, creando, mostrando algo diferente”, dijo el diseñador a EFE.
Los tonos negros, dorados, blancos, plateados y grises predominan en esta colección de vestidos largos y cortos, camisetas, pantalones oversize, bodys, crop tops, minifaldas y blusas asimétricas.
El vestuario está pensado para diferentes tipos de perfiles y gustos en el vestir, desde juveniles y casuales hasta más sobrios y elegantes, explicó De la Garsa.
“Quiero vestir no solo a una mujer, quiero vestir a la mamá, la hija, la nieta, la abuela, si es que es una abuela súper arriesgada, estamos siendo creativos experimentando con diferentes textiles”, expresó el modisto.
Las piezas están diseñadas en una amplia variedad de telas y texturas desde brocados, transparencias, pieles naturales y metálicas, chifón, gasas, terciopelo hasta algodón y mezclilla.
Cada vestuario está complementado con accesorios como boinas de gabardinas bordadas, botas altas, zapatos de plataforma, medias de rejilla, lentes con forma de mariposa, cinturones de piel anchos y chaquetas de piel.
De la Garsa se convirtió recientemente en el primer diseñador mexicano y latino en presentar una colección dentro del Festival de Cine de Cannes y sus creaciones las han lucido personajes como la influencer Kourtney Kardashian y la actriz Manelyk González.
La edición 85 de Intermoda, considerada la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica, se lleva a cabo en Guadalajara hasta el próximo 24 de julio, con cerca de 29.000 compradores reunidos en 49.000 metros cuadrados de exhibición y poco más de mil marcas participantes.