De la Espriella anuncia que Medellín será la sede en Colombia del Escudo de las Américas

"Vamos aquí (en Medellín) a tener, y es un anuncio muy importante, la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico", afirmó De la Espriella durante un acto en esa ciudad, capital del departamento de Antioquia (noroeste).

El futuro mandatario aseguró que la ciudad fue escogida porque, a su juicio, "aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado" y sostuvo que desde esa zona y su área metropolitana "salen la mayoría de órdenes al resto del país".

"Nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde", agregó el futuro de jefe de Estado.

El Escudo de las Américas es una iniciativa promovida por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, junto con varios Gobiernos latinoamericanos de derecha para reforzar la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional.

La semana pasada, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, expresó durante una visita a Washington el interés del próximo Gobierno colombiano en incorporarse a esa alianza, siempre "con absoluto respeto por la soberanía nacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos y otros once países americanos expresaron recientemente su respaldo a la transición presidencial en Colombia y manifestaron su preocupación por las declaraciones del presidente saliente, Gustavo Petro, quien ha cuestionado, sin aportar pruebas, la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 21 de junio.

Durante el acto de hoy, De la Espriella anunció además que trasladará a Medellín la sede principal de ProColombia, la entidad encargada de promover las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera, e instalará en esa ciudad una de las sedes alternas de la Presidencia, junto con otras previstas en Barranquilla y Cali.

"Voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país", aseguró el presidente electo.