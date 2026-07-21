De la Espriella resta importancia a su primera derrota política en el Senado colombiano

"Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas", aseguró De la Espriella en su cuenta de X sobre la votación, que tuvo lugar el lunes después de la instalación del nuevo periodo de sesiones legislativas por parte de Petro.

En la disputa por la Presidencia del Senado para el primer año legislativo estaba también Alfredo Deluque, del Partido de la U y amigo de De la Espriella y quien, pese a tener el apoyo de otras fuerzas políticas, obtuvo solo 45 votos, contra los 56 de Henríquez.

El jefe del Senado es el encargado de imponer la banda presidencial al presidente electo el 7 de agosto, día de su investidura, y además organiza la agenda legislativa, un papel fundamental a la hora de tramitar proyectos de ley y dar prioridad a las iniciativas del Gobierno.

De la Espriella, quien ha prometido no aliarse con políticos tradicionales, subrayó que "hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre y sin repartos burocráticos".

"No soy un político tradicional. Estoy aquí para hacer la gran política: la de servir a Colombia con transparencia, respeto por las instituciones y absoluto compromiso con el país", añadió.

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El mandatario electo felicitó a Honorio Henríquez por su elección, así como a Nicolás Barguil, del Partido Conservador, que fue elegido presidente de la Cámara de Representantes con 180 votos a favor y uno en blanco.

"Les deseo el mayor de los éxitos en las altas responsabilidades que hoy asumen. Estoy seguro de que, desde la independencia de cada corporación, encontraremos puntos de encuentro para impulsar las iniciativas que necesita Colombia y hacer realidad la patria milagro", enfatizó el presidente electo.

El Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) había reclamado la presidencia del Senado con el argumento de que es la mayor bancada de derecha en la Cámara Alta, una tradición que suele respetarse al inicio de cada legislatura en la conformación de las mesas directivas.

Sin embargo, el hecho más llamativo de la elección fue el respaldo que dieron a la candidatura del uribista Henríquez los senadores del Pacto Histórico, incluido el excandidato presidencial Iván Cepeda, el principal enemigo político de Uribe.

El Centro Democrático y el Pacto Histórico sostienen un duro enfrentamiento en todos los niveles de la política nacional, lo que no impidió que los senadores del segundo partido apoyaran al candidato uribista con tal de que no ganara Deluque por la amistad que tiene con De la Espriella, cuya elección no reconoce Petro, quien liderará la oposición a su sucesor.

Pese a que el Centro Democrático se declaró desde un comienzo partido aliado del futuro Gobierno de De la Espriella, no estuvo de acuerdo con la candidatura de Deluque para presidir el Senado con el argumento de que éste apoyó a Petro en el cuatrienio que está por terminar, y también por el malestar que causaron algunos comentarios de políticos cercanos al presidente electo sobre el futuro del uribismo.

La derrota del candidato de De la Espriella en el Senado es una señal de alerta para el presidente electo, que tendrá que esforzarse más en sus alianzas si quiere sacar adelante una agenda legislativa.

Del Congreso depende también la aprobación o no de la idea de De la Espriella de asumir el cargo el 7 de agosto en una guarnición militar fuera de Bogotá para "homenajear a los héroes de la patria", y no ante el Legislativo, iniciativa muy cuestionada por los inconvenientes logísticos y de seguridad que eso supone.