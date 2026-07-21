Demócratas denuncian que Trump haya ocultado las cifras de heridos en la guerra de Irán

El congresista demócrata Adam Smith, el miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, denunció, en una entrevista en CNN, que Trump no comparte con el Congreso los datos de bajas en la guerra de Irán.

Tras conocerse que tres militares estadounidenses murieron la semana pasada al reanudarse las hostilidades con Irán, la preocupación entre los demócratas por el coste de una guerra que se prolonga desde el pasado 28 de febrero aumenta.

"Nunca habíamos tenido una situación en la que estuviéramos en guerra y el presidente la tratara como si fuera su propia guerra, sin tener que compartir información con el pueblo estadounidense ni con el Congreso", afirmó Smith.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró ante el pleno que "es una vergüenza que Pete Hegseth haya ocultado al público estadounidense las cifras de bajas en la guerra de Irán".

"Ayer supimos que el Pentágono no reveló que nuestras tropas sufrieron cerca de un centenar de heridos durante las últimas semanas de la guerra contra Irán", denunció Schumer, que exigió que Hegseth, Rubio y Trump informen de inmediato "al Congreso en su totalidad sobre el estado de la guerra. A ambas Cámaras. A ambos partidos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hegseth, y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, comparecen este martes ante el Comité de Asignaciones del Senado para solicitar 87.000 millones de dólares adicionales destinados a cubrir los costos de la guerra con Irán.

La jefatura militar estadounidense no ha comparecido ante la prensa desde mayo pasado.