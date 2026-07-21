Ecuador eleva de amarilla a naranja la alerta ante la amenaza del fenómeno de El Niño

El organismo se reunió durante dos horas junto a distintas instituciones del Estado para evaluar la evolución del fenómeno. En la rueda de prensa posterior, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, anunció que la alerta naranja regirá en 17 provincias y 143 municipios, y confirmó la aprobación del Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027.

Además, anunció que habrá un monitoreo permanente y que se informará de manera regular a la ciudadanía.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, explicó que el fenómeno se encuentra en fase de "observación activa" al considerar que "las condiciones para El Niño están dadas", después de que la temperatura del océano superara los niveles normales, aunque precisó que ello no implica que las lluvias intensas vayan a producirse de forma inmediata.

Luque señaló que el calentamiento del océano ya está teniendo efectos en actividades como la pesca y el avistamiento de aves, y advirtió de que también podría favorecer escenarios de sequía en la Amazonía e incendios forestales.

"Además, destinamos cerca de 600 millones de dólares en inversiones para obras de infraestructura, mantenimiento y equipamiento preventivo", destacó Luque en la red social X.

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La SNGR ya había declarado en mayo la alerta amarilla preventiva en las zonas con mayor susceptibilidad a impactos asociados a El Niño.

Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó en marzo las elecciones locales previstas inicialmente para febrero de 2027 al próximo 29 de noviembre de 2026 ante el riesgo de que las lluvias e inundaciones dificulten el desarrollo de los comicios.