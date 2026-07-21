Ecuador y Canadá presentan una iniciativa para apoyar a empresas lideradas por mujeres

Quito, 21 jul (EFE).- El Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR), con el apoyo y acompañamiento del Trade Facilitation Office Canada (TFO Canadá), lanzó este martes en Quito y Guayaquil una iniciativa para fortalecer las capacidades exportadoras de pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en el país andino.