EEUU envía a Cuba el primer cargamento de ayuda humanitaria tras la promesa de Marco Rubio

El avión con el material humanitario despegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 15:00 hora local (19:00 GMT) rumbo a Cuba, donde la organización Catholic Relief Services (CRS), la iglesia católica y Cáritas Cuba se encargarán de repartir los insumos entre las familias más desfavorecidas.

"Vamos a entregar ayuda tanto por aire como por mar", dijo el subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, en un acto sobre la pista de despegue instantes antes de la salida de la aeronave.

"Estamos enviando paquetes de suministros y productos de primera necesidad: alimentos, equipo médico y artículos de uso diario para ayudar a niños y familias que sufren apagones porque el régimen comunista ha decidido robar el dinero y todos los activos", agregó.

El primer envío de ayuda incluye alimentos como arroz, alubias y aceite de cocinar, como también artículos de higiene y linternas que serán distribuidos entre 700 familias, agregó Lewin.

El funcionario aclaró que esta ayuda alcanzará a un total 196.000 familias por toda la isla, y se suma al apoyo humanitario que Estados Unidos aún ofrece en la isla por el paso del huracán Melissa hace un año.

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"Si el régimen interfiere les haremos rendir cuentas. Hemos hecho todo lo posible para reducir esa posibilidad", aclaró, antes de asegurar que el compromiso de EE.UU. con el pueblo cubano es "de hierro".

Rubio ofreció el pasado mayo 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba para brindar apoyo directo al pueblo cubano ante la grave escasez de insumos y servicios esenciales.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

Aunque La Habana tachó el ofrecimiento de "fábula" en un primer instante, más tarde se mostró dispuesta a escuchar las características de la ayuda.

Sin embargo, el presidente de CRS, Sean Callahan, aseguró durante el acto que el régimen "rechazó la ayuda", y confió en que este sea el primero de muchos envíos futuros, que ayuden a acercar a Cuba y Estados Unidos.

Ni Lewin ni Callahan precisaron cuándo saldrá el siguiente envío, aunque esperan que la ayuda pueda llegar casi semanalmente a partir del próximo año.EFE hbc/ims