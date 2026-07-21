El DAX 40 gana un 0,66 % apoyado por expectativas empresariales optimistas

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió 0,66 % al cierre, hasta los 25.011,35 puntos, frente a los 24.846,69 puntos de la jornada anterior.

El TecDAX de las tecnológicas ganó un 0,15 % hasta los 3.777,18 puntos y el MDAX de las medianas empresas subió un 0,42 % hasta los 31.812,87 puntos.

Las expectativas económicas recogidas por el ZEW subieron hasta las 26,3 unidades, desde las 10,5 unidades de junio, mientras que la valoración de la coyuntura actual mejoró también, al pasar de 81 puntos negativos el mes pasado a 77,6 puntos negativos.

"La incertidumbre relacionada con la evolución del conflicto con Irán y el precio del petróleo sigue siendo un factor crucial que afecta a las perspectivas de recuperación de la economía alemana", declaró el presidente del ZEW, Achim Wambach.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó este martes con una subida de un 1,87 %, hasta 84,79 dólares el barril, tras nuevos ataques entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán.

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Otro factor de optimismo fue sin embargo el empuje de Wall Street, que abrió este martes en verde, mientras su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,35 %, impulsados ​​por la recuperación de las acciones del sector de semiconductores.

Así, el fabricante de chips Infineon se disparó en un 5,69 hasta los 67,64 euros.

La aeronáutica Airbus también ganó un 4,12 % hasta 199,60 euros y la división energética de Siemens subió un 3,60 % hasta 158,14 euros.

Por el otro lado, la reaseguradora Hannover Rück bajó un 2,76 % hasta 246,60 euros; en el mismo ramo, Münchener Rück cedió un 2,75 % hasta 502,40 euros y la inmobiliaria Scout24 un 2,42 % hasta 70,70 euros.