El euro se cotiza a 1,1404 dólares mientras el petróleo vuelve a subir

El euro se cotizaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1404 dólares, frente a los 1,1409 dólares de las últimas horas de la negociación europea del lunes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1418 dólares, por debajo de los 1,1426 dólares atribuidos el lunes.

El petróleo intermedio de Texas empezó este martes con una subida de un 1,87 %, hasta 84,79 dólares el barril, tras nuevos ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán, que a su veces atacó instalaciones de EE. UU. en Baréin, Kuwait y Jordania.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) mostró este martes su "preocupación por la seguridad del suministro" de petróleo aunque matizó que, por el momento, hay "varios factores de amortiguación".

El BCE publicó este martes su encuesta sobre crédito bancario en el segundo trimestre de este año, según la cual los bancos de la zona euro endurecieron de forma moderada sus criterios para conceder préstamos, influidos entre otros factores por "los riesgos relacionados con la evolución de la situación geopolítica y energética".