El Gobierno de Ecuador asegura que suscribirá un TLC con Canadá el próximo 24 de julio

"Este viernes 24 de julio, en Canadá, se realizará la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá, un hito importante para las relaciones comerciales y bilaterales con este socio estratégico", dijo durante un evento de suscripción de una iniciativa con la que Ecuador y Canadá apoyarán a pequeñas y medianas empresas exportadoras lideradas por mujeres.

Crespo agregó que Canadá representa un mercado clave para la oferta exportable de Ecuador y se mostró convencido de que iniciativas como la mencionada permitirán que más empresas lideradas por mujeres fortalezcan su competitividad, amplíen su presencia internacional y generen mayor valor agregado para el país.

El viceministro no ofreció pormenores sobre la suscripción del TLC, mientras que una fuente del Ministerio del ramo dijo a EFE que en el transcurso de la semana podrían tener más detalles.

El 24 de mayo de 2025 Ecuador y Canadá suscribieron una declaración conjunta para acelerar la firma de un TLC, en el marco de la visita de varias delegaciones internacionales que asistieron en Quito a la investidura de Daniel Noboa, quien gobernará hasta 2029.

El documento firmado entonces por el ministro de Producción, Luis Jaramillo y el ministro de Promoción de Exportaciones de Canadá, Maninder Sidhu, ratificó el compromiso de ambos países con el acuerdo comercial (negociado en enero 2025) y destacó su potencial para impulsar inversiones y comercio bilateral.

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El 2 de febrero de 2025 Ecuador y Canadá cerraron las negociaciones para un acuerdo comercial que facilitará el acceso del país andino a un mercado de 39,8 millones de consumidores en condiciones preferenciales, según la Presidencia.

Ese acuerdo -anotó entonces- fortalecerá el comercio bilateral y generará nuevos espacios de crecimiento para productores, exportadores y empresarios ecuatorianos.

En ese sentido, sectores clave como floricultura, alimenticio, atún, textil, autopartes, cerámica, calzado, madera, jugos y pulpas, cosméticos, plásticos, sombreros y tagua, entre otros, se verán beneficiados, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Mipymes), de acuerdo con las autoridades.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca destacó, en un comunicado en febrero de 2025, que durante las seis rondas de negociación que se habían llevado a cabo, el equipo ecuatoriano veló por "las sensibilidades productivas del país".

Entre ellas, las de los sectores agrícola y de la economía familiar campesina, especialmente en productos como el arroz, lácteos, maíz, azúcar, carne porcina, bovina, avícola.