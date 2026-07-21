El incendio de Brieva (Segovia) mantiene las evacuaciones ante el riesgo por viento

La decisión responde a las condiciones del tiempo registradas en la zona, con vientos de componente suroeste de unos 25 kilómetros por hora y rachas fuertes, temperaturas cercanas a los 34 grados y una humedad relativa de apenas el siete por ciento, factores que podrían favorecer una reactivación del fuego.

Pese a ello, la evolución del incendio continúa siendo favorable y el perímetro apenas ha experimentado cambios desde la jornada del lunes.

Según la Junta de Castilla y León, más del 80 por ciento del perímetro se encuentra ya asegurado mediante el trabajo de maquinaria pesada y los equipos de extinción continúan ampliando las líneas de defensa para consolidar el control del incendio.

El fuego obligó este lunes a evacuar a 420 personas de los núcleos de Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón, mientras que el municipio de Pelayos del Arroyo permanece confinado como medida preventiva.

El regreso de los vecinos sigue condicionado a la evolución del incendio y a la situación del tiempo.

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Paralelamente, técnicos del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Segovia han realizado una primera inspección de la zona afectada para evaluar las necesidades de las explotaciones ganaderas.

La Junta ha anunciado que este miércoles comenzarán los primeros envíos de alimentos destinados al ganado de explotaciones situadas en Santo Domingo de Pirón, Brieva, Berrocal y Tenzuela, con el fin de garantizar el abastecimiento mientras persistan las restricciones derivadas del incendio.

Desde el inicio del fuego, el operativo Infocal de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León ha coordinado la intervención de 55 medios, de los que 46 han sido terrestres y nueve aéreos, con la participación de unas 220 personas.

Entre los recursos desplegados figuran quince cuadrillas terrestres, doce autobombas, cuatro buldóceres como maquinaria pesada y siete brigadas helitransportadas, además de técnicos, agentes medioambientales y el resto de efectivos que integran el dispositivo de extinción.

El Cecopi ha decidido no modificar por el momento las medidas de protección y volverá a analizar la evolución del incendio en una nueva reunión convocada para las 21:00 horas.