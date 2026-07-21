El Kospi surcoreano repunta más de un 4 % por las tecnológicas tras las caídas del lunes

Alrededor de las 13.00 hora local (04.00 GMT), a dos horas y media del cierre, el indicador crecía algo más de un 4,5 %, por encima de los 290 puntos, hasta ubicarse en 6.810 enteros.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, crecía casi un 1 %, algo menos de 7 puntos, hasta 756 unidades.

El Kospi arrancó la sesión sin rumbo, pero su fuerte repunte tras el mediodía obligó al operador de la Bolsa surcoreana, KRX, a activar un 'sidecar' de compra, que pausa cinco minutos las compras programadas.

En el sector de los semiconductores, el gigante Samsung Electronics, valor de referencia local, crecía más de un 7 %, mientras su rival SK hynix se disparaba más de un 6,5 %.

En automóviles, el fabricante Hyundai subía alrededor de un 0,5 %, y su empresa hermana Kia crecía más de un 2,5 %.

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En el sector de la defensa, Hyundai Rotem avanzaba algo más de un 4,4 %, el gigante Hanwha Aerospace subía más de un 2,5 %, y Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, crecía por encima de un 1,5 %.