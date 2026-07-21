El petróleo brent sube un 2,01 %, hasta 91,01 dólares, ante la escalada en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,79 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 89,22 dólares.

El brent subió ante la escalada de las tensiones entre EE.UU. e Irán, que incrementó la preocupación del mercado por posibles interrupciones en el suministro de crudo desde una de las principales regiones productoras del mundo.

Además, la amenaza de los hutíes de bloquear el tráfico marítimo en el mar Rojo aumentó la inquietud sobre las rutas de transporte de petróleo, después de que varios buques modificaran sus recorridos ante el riesgo de ataques.