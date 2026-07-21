España detecta un aumento del uso de criptomonedas para financiar el terrorismo

"Cada vez tenemos más investigaciones de financiación del terrorismo con criptomonedas", constató este martes el teniente de la Guardia Civil Juan María Vaquero en un curso de la Universidad Complutense de Madrid sobre el riesgo de los criptoactivos.

Explicó que, para los terroristas, es muy sencillo dar una aparente seguridad al donante con las crioptomonedas: "Se confían, mandan pequeñas cantidades cien o noventa dólares y acabamos teniendo campañas como la última que investigamos de aportaciones de doscientos dólares, en la que recaudaron más de un millón y medio para (el grupo islamista) Hamás".

"Parece que los números son pequeños si lo vemos desde la óptica de España, pero luego en el ámbito global de los grupos terroristas están levantando bastante cantidad de fondos con criptomonedas", insistió el teniente, que es jefe de Investigaciones contra la Financiación del Terrorismo de ese cuerpo español de seguridad.

Precisó, sin embargo, que no es la forma mayoritaria de financiación de las organizaciones terroristas, "que todavía siguen moviendo mucha cantidad de fondos en efectivo o a través de empresas pantalla, cuentas y remesadoras, aunque está incrementándose cada día más".

Entre las futuras amenazas, mencionó los NFT (tóquenes no fungibles), "que ofrecen una posibilidad para financiación del terrorismo y también para el blanqueo de capitales".

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También advirtió del uso de los cajeros automáticos de criptomonedas, que igualmente permiten transacciones para financiar a grupos terroristas.

Resaltó, en cualquier caso, que la principal nueva amenaza es el uso de inteligencia artificial (IA) con aplicaciones como la que genera identidades falsas o para la gestión de multitud de monederos digitales y de transacciones de criptomonedas que se pueden programar, y que "complican las investigaciones y la trazabilidad una barbaridad".

En este sentido, Vaquero indicó que la Guardia Civil trata de contrarrestarlo con el uso igualmente de IA.

El policía Fernando Sanz Ayuso, de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, subrayó que España es el quinto país con más cajeros del mundo que permiten cambiar criptomonedas por dinero convencional y que ya están en cualquier centro comercial.

Advirtió de que está costando que las empresas proveedoras de servicios de cambio de monedas virtuales apliquen controles y denuncien como exige ya la ley en España, pues están obligadas a adoptar las medidas de prevención del blanqueo de capitales.