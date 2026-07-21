Eurodiputados buscan estrechar lazos con Bolivia en la primera visita después de 20 años

La misión está liderada por el presidente de la delegación del PE para las relaciones con los Países de la Comunidad Andina, el polaco Robert Biedroń, y también la integran los eurodiputados Marc Angel, de Luxemburgo, y Sebastian Kruis, de Países Bajos.

"Son dos décadas en las que el Parlamento Europeo no ha visitado Bolivia y ha sido una espera larga, pero aquí estamos", declaró Biedroń a los medios tras la "fructífera" reunión sostenida con el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

El eurodiputado sostuvo que su visita busca agradecer la "asociación" establecida "hace mucho tiempo" entre Bolivia y la Unión Europea (UE) y que esperan que continúe en el futuro.

"Porque la UE y Bolivia compartimos los mismos valores, creemos en la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, queremos fortalecer nuestras economías, queremos servir a la gente", manifestó.

Biedroń mencionó que si bien los tres eurodiputados representan a distintos partidos políticos, les une "un mismo mensaje: Bolivia es importante para Europa" y destacó que esa importancia radica en la forma en que los bolivianos eligieron su propio camino.

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"No es el modelo americano, no es el modelo chino, no es el modelo europeo, es un modelo boliviano, es un modelo muy especial y único, donde los asuntos sociales importan, donde el medioambiente importa, donde los derechos humanos importan, donde la democracia importa, donde la economía importa", valoró.

También señaló que están contentos de que Bolivia "esté entrando a la familia global del multilateralismo" y de las asociaciones internacionales "donde podamos prosperar juntos como sociedades".

Además de la reunión con Aramayo, la agenda de los eurodiputados incluye encuentros con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, con los titulares del Senado y la Cámara de Diputados y con los integrantes de la Comisión de Política Internacional de la Cámara alta, informó la delegación de la UE en Bolivia en un comunicado de prensa.

Los parlamentarios también visitarán la localidad de Uyuni, donde está el salar homónimo, que tiene una extensión de unos 10.000 kilómetros cuadrados y se sitúa a más de 3.600 metros de altitud, en la región andina de Potosí.

Este salar es uno de los principales atractivos turísticos del país y contiene la mayor parte de las reservas de litio de Bolivia.

En Uyuni, la delegación espera reunirse con autoridades locales y asociaciones turísticas, y en La Paz también están contemplados encuentros con organizaciones civiles y la visita a un proyecto de desarrollo urbano con financiación europea.

Según el comunicado, uno de los objetivos de la misión es "el refuerzo de los vínculos" del bloque europeo con Bolivia, "en particular entre parlamentarios" y "después de años sin encuentros estructurados".

La misión también abordará "otras cuestiones de interés común, como los derechos humanos y sociales, el cambio climático y la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas" y prevé explorar "nuevas áreas de cooperación, entre ellas la explotación del litio y de otros minerales críticos", agrega la nota.