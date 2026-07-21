Grupos piden la renuncia de jefe de Obras Públicas de Guyana por naufragio mortal de ferry

"El Departamento de Transporte y Puertos está bajo su responsabilidad ministerial y la tragedia ocurrió durante su mandato", señaló la APA en un comunicado, junto al líder de la oposición, Azurddin Mohamed, por el accidente de la embarcación MV Barima.

La APA alegó además que durante años ha habido numerosas quejas sobre el estado de las embarcaciones en el país suramericano.

"Durante años, los pasajeros que viajaban en el servicio de ferry del noroeste se habían quejado del mal estado de las embarcaciones, de la conducta de algunos miembros de la tripulación y de las condiciones inseguras en las que viajaban", agregó el ente.

El lunes, el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, dijo que 69 personas habían sido rescatadas y que se habían recuperado 27 cuerpos, incluidos los de varios niños.

Sin embargo, su Administración ha revisado el número de personas que iban a bordo del ferry MV Barima.

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Inicialmente, las autoridades dijeron que, según un documento, unas 116 personas y 17 miembros de la tripulación estaban a bordo.

No obstante, Phillips dijo este martes a los medios locales que, tras corroborar la información con las cámaras de CCTV del muelle de Kingston, desde donde partió el ferry, se confirmó que había 179 personas a bordo, incluida una tripulación de 18 miembros.

Añadió que las autoridades están buscando ahora a unas 83 personas adicionales.

"Hemos ampliado el área de búsqueda de los 400 kilómetros cuadrados originales a un área de 1.070 kilómetros cuadrados", detalló.

"Con la dispersión de los cuerpos y el paso de cada día, esperamos seguir ampliando la búsqueda en función del movimiento de las olas", indicó.

La búsqueda se ha reforzado con ayuda del Gobierno francés, así como con embarcaciones adicionales proporcionadas por el gigante petrolero ExxonMobil. En tierra, ha comenzado la tarea de identificar los cuerpos.

"Hemos decidido que tomaremos fotografías de cada cuerpo", dijo Phillips, al tiempo que explicó que las imágenes se compartirán con los centros de rescate, donde las familias han estado acudiendo en busca de información.

A su vez, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó en un discurso el lunes que "habrá una investigación completa, exhaustiva e independiente sobre esta tragedia".

"Las familias afectadas y, de hecho, el pueblo de Guyana, merecen respuestas, y saber con precisión qué ocurrió y si alguna falla contribuyó a este desgarrador suceso. Buscaremos la verdad con transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas", afirmó.