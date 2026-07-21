Hallan avión estrellado al norte de Puerto Rico en 1952 y donde murieron 52 personas

Según publicó el medio estadounidense en un comunicado este martes, los remanentes de la aeronave Douglas DC-4, conocida como 'Clipper Endeavor', fueron encontrados el pasado 2 de junio.

El avión de Pan Am despegó de San Juan, Puerto Rico, el 11 de abril de 1952, con destino a Nueva York.

A bordo viajaban 64 pasajeros y cinco miembros de la tripulación, pero poco después del despegue, los pilotos perdieron ambos motores del lado derecho y el avión cayó al océano minutos más tarde.

Aunque el avión contaba con balsas salvavidas y dispositivos personales de flotación, muchos pasajeros permanecieron en sus asientos, y 52 personas se hundieron con el avión y murieron, según la Fundación Histórica de Pan Am; Tan solo 17 personas sobrevivieron.

Aunque se conocía la ubicación general del accidente, no se sabía el lugar exacto donde yacían los restos en el fondo del océano.

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Pero, en junio pasado, la Air/Sea Heritage Foundation, en colaboración con el programa 'Expedition Unknown', de Discovery Channel, y la empresa Deep Sea Vision, utilizó un dron submarino para localizar los restos del avión en el fondo del océano, a unos 610 metros por debajo de la superficie.

La aeronave fue identificada mediante imágenes que mostraban claramente el icónico logotipo alado de Pan American y su nombre aún legibles.

Más de siete décadas después del accidente, el suceso captó la atención del historiador de la aviación y el ámbito marítimo Russ Matthews, presidente y cofundador de la Air/Sea Heritage Foundation.

Matthews ha dirigido y colaborado en numerosas expediciones para descubrir y documentar importantes naufragios y restos de aeronaves en todo el mundo.

"Conocí por primera vez la historia del Clipper Endeavor mientras investigaba un accidente completamente distinto de Pan Am y me sorprendió que una historia tan importante hubiera desaparecido en gran medida de la memoria pública", dijo Matthews en el comunicado.

"La historia es tan poderosa y su impacto tan trascendental. Todos estamos asombrados y emocionados por este descubrimiento, pero también nos sentimos humildes al recordar lo que ocurrió en ese lugar hace tanto tiempo", añadió.

Conocido en Puerto Rico como 'La Tragedia del Viernes Santo', el accidente se convirtió en un punto de inflexión crucial en la historia de la aviación.

Esto llevó a la Junta de Aeronáutica Civil, precursora de la actual Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), a implementar amplias reformas, incluida la ahora obligatoria charla de seguridad previa al vuelo y las demostraciones de los procedimientos de emergencia.

Según dijo el Discovery Channel en el comunicado, los únicos dos sobrevivientes vivos del accidente fueron contactados.