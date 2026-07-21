Juez pide a Argentina la extradición de un chileno que saco a su hija de Paraguay

El juez Rolando Duarte exhortó a las autoridades del vecino país para "mantener la detención preventiva y ordenar la extradición" del chileno de 39 años, quien se encuentra retenido en la ciudad argentina de Resistencia, en la provincia del Chaco, según la resolución judicial que publicaron medios locales.

La policía argentina informó el pasado 10 de julio que una niña chilena de dos años que era buscada por las autoridades en Paraguay, luego de que su madre denunciara su desaparición y dijera temer que habría sido sacada de forma "irregular" del país por su padre, fue hallada "sana y salva" en Resistencia.

El ciudadano chileno quedó detenido en una comisaría de dicha localidad argentina, mientras que la niña regresó a Paraguay con su madre el pasado 11 de julio.

Ese día la Fiscalía de Paraguay imputó al hombre "por la presunta comisión de los hechos punibles de desacato de orden judicial y violación del deber de cuidado", indicó en un comunicado el Ministerio Público.

La madre de la niña denunció el 8 de julio pasado la desaparición de su hija ante la Policía paraguaya y aseguró que el padre se la llevó para un visita, no la devolvió "en el horario establecido" por la Justicia y "dejó de responder las llamadas", según un comunicado de la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía solicitó el 11 de julio a un juzgado penal la aplicación de la prisión preventiva contra el chileno ante el "peligro de fuga y de obstrucción de la investigación", pues el hombre no tiene arraigo en Paraguay.

Según el diario Última Hora, la mujer trajo el año pasado a la pequeña a Paraguay, pero tenía que llevarla a Chile el 5 de enero pasado y no lo hizo.