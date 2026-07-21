La Bolsa de México gana 0,89 % en línea con índices de EE.UU. y subió a 66.713,83 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, debido a un optimismo sobre las emisoras del sector tecnológico, principalmente de la tecnología de inteligencia artificial", explicó a EFE el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López.

El especialista agregó que en Estados Unidos los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) avanzaron.

En México, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0,89 %, su mayor avance desde el 25 de junio" cuando ganó el 1,72 %, apuntó el experto.

Al interior del mercado mexicano, señaló el analista, destacaron los avances de las compañías: Grupo México (+4,05 %), Banorte (+3,94 %), Volaris (+2,22 %), Industrias Peñoles (+1,48 %) y Orbia (+1,29 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este lunes, el rendimiento del mercado mexicano en lo que va de julio es del -0,4 % y en lo que va del año registra un +3,72 %.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,4 unidades por billete verde, frente a los 17,43 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 142 millones de títulos por un importe de 13.105 millones de pesos (unos 753 millones de dólares).

De las 681 empresas que cotizaron en la sesión, 329 cerraron con sus precios al alza, 333 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron los de la compañía minera Grupo México (GMEXICO B), con el 4,05 %; los de la entidad grupo financiero Banorte (GFNORTE O), con el 3,94 %, y los de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 2,83 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron los de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -7,82 %; los de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el -3,8 %, y los del operador de restaurantes de comida rápida Alsea (ALSEA), con el -3,33 %.