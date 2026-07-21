La Bolsa de Milán sube un 0,81 % impulsada por el sector tecnológico

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,76 % hasta los 54.907,69 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 287 millones de acciones por un valor de unos 3.056 millones de euros (unos 3.310 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés reaccionó con optimismo a la recuperación del sector tecnológico, en una jornada en la que los inversores sopesaron los resultados trimestrales internacionales y la moderación del crudo, pese a la incertidumbre por las tensiones en Oriente Medio.

En el lado de las ganancias destacaron la compañía de semiconductores STMicroelectronics, que subió un 4,34 %, seguida del grupo de cables de energía y telecomunicaciones Prysmian (4,32 %), la entidad de servicios financieros FinecoBank (1,96 %), el grupo bancario UniCredit (1,87 %) y la empresa de defensa Leonardo (1,51 %).

Por el contrario, los títulos con más pérdidas estuvieron encabezados por la biotecnologíca Diasorin, que cayó un 3,96 %, seguida de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones Inwit (-2,58 %), la firma de soluciones auditivas Amplifon (-2,27 %), la marca de moda de lujo Moncler (-1,72 %) y la distribuidora de gas Italgas (-1,39 %).