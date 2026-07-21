La Bolsa de París cierra con una subida (+0,28 %) impulsado por las perspectivas de la IA

La plaza francesa terminó la sesión en 8.363,14 puntos, con 16 valores en verde y 24, en rojo.
Después de la dudas que el sector de la IA, los inversores apuestan ahora por este sector dependiente de los semiconductores ante la perspectiva que los grandes grupos tecnológicos estadounidenses confirmen esta semana grandes inversiones en IA.
El fabricante de semiconductores STMicroelectronics encabezó las mejoras con un 4,26 %, seguido por el banco Société Générale y la petrolera TotalEnergies, que subieron el 2,73 % y el 2,35 %, respectivamente.
La petrolera, uno de los pesos pesados del CAC-40, mejoró debido al repunte del precio del petróleo tras el bloqueo anunciado por los rebeldes hutíes a Arabia Saudita, haciendo inviable un paso alternativo al estrecho de Ormuz.
A la baja, destacaron valores como la firma de publicidad y relaciones públicas Publicis (-2,38 %) y el grupo agroalimentario Danone (-2,30 %).